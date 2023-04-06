Україна має стати 33-м членом НАТО - Резніков

Цитата

«Україна має стати 33-м членом НАТО, а Швеція — 32-м. Українці краще за всіх вміють використовувати зброю натовського зразка для знищення російської армії. Такий досвід має вирішальне значення для Альянсу», - написав Резніков у Twitter.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.

Глава НАТО Єнс Столтенберг у вівторок висловив підтримку членству України в НАТО.