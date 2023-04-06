Україна має стати 33-м членом НАТО - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна повинна стати 33-м членом НАТО, а Швеція — 32-м, передає УНН.
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«Україна має стати 33-м членом НАТО, а Швеція — 32-м. Українці краще за всіх вміють використовувати зброю натовського зразка для знищення російської армії. Такий досвід має вирішальне значення для Альянсу», - написав Резніков у Twitter.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.
Глава НАТО Єнс Столтенберг у вівторок висловив підтримку членству України в НАТО.