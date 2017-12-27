Украина должна реинвестировать доходы для обеспечения поддержки войска - Премьер

"Наша основная задача на будущий год - восстановление мира, целостности, реинтеграция Донбасса. Для этого необходимо обеспечить сильную поддержку армии, ведь высшая ценность армии - это воины. Самое главное, чтобы армия была обеспечена системами защиты и вооружения. Наша задача, как правительства, - это сильная экономика и поддержка армии. Доходы от роста экономики необходимо реинвестировать в обеспечение поддержки украинского войска ", - подчеркнул Гройсман.

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Глава Правительства надеется, что до конца недели президент Украины подпишет Бюджет на 2018 год, где заложены средства на модернизацию армии. Кроме того, Гройсман рассчитывает на поддержку международных партнеров в части финансирования украинской армии.