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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна має реінвестувати доходи у забезпечення підтримки війська - Прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Доходи від зростання економіки необхідно реінвестувати в забезпечення підтримки українського війська. Про це заявив прем’єр міністр України Володимир Гройсман на засіданні Уряду, передає УНН.

Україна має реінвестувати доходи у забезпечення підтримки війська - Прем'єр

“Наше основне завдання на майбутній рік — відновлення миру, цілісності, реінтеграція Донбасу. Для цього треба забезпечити сильну підтримку армії, адже найвища цінність армії — це воїни. Найголовніше, щоб армія була забезпечена системами захисту і озброєння. Наше завдання, як Уряду, — це сильна економіка та підтримка армії. Доходи від зростання економіки необхідно реінвестувати в забезпечення підтримки українського війська”, — підкреслив Гройсман.

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Глава Уряду сподівається, що до кінця тижня президент України підпише Бюджет на 2018 рік, де закладено кошти на модернізацію армії. Крім того, Гройсман розраховує на підтримку міжнародних партнерів у частині фінансування українського війська.

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