Украина должна поставить для себя более амбициозные задачи в рамках Парижского климатического соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украина должна поставить и достичь более амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского климатического соглашения, которое вступило в силу 4 ноября. Об этом заявила координатор программы по изменению климата Национального экологического центра Украины Ирина Ставчук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального экологического центра.
"Текущая цель Украины в Парижской сделке будет достигнута само собой без каких-либо действий в государстве, поэтому никак не стимулирует правительство развивать механизмы уменьшения загрязнения атмосферы, отказа от использования ископаемого топлива и сохранения и увеличения лесов", - отметила Ирина Ставчук.
Украиной была определена цель к 2030 году по ограничению выбросов парниковых газов на 40% от уровня 1990 года, но уже сегодня фактические выбросы почти на 60% ниже этого уровня. Таким образом, разница между фактическими выбросами и заявленными целями означает не сокращение, и, даже, стабилизацию, а позволяет их рост на 40% относительно 2012 года.
Как сообщал УНН, глобальное соглашение о предотвращении изменений климата, которое было принято в декабре 2015 года в Париже, вступило в силу.