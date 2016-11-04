Украина должна поставить для себя более амбициозные задачи в рамках Парижского климатического соглашения

"Текущая цель Украины в Парижской сделке будет достигнута само собой без каких-либо действий в государстве, поэтому никак не стимулирует правительство развивать механизмы уменьшения загрязнения атмосферы, отказа от использования ископаемого топлива и сохранения и увеличения лесов", - отметила Ирина Ставчук.

Украиной была определена цель к 2030 году по ограничению выбросов парниковых газов на 40% от уровня 1990 года, но уже сегодня фактические выбросы почти на 60% ниже этого уровня. Таким образом, разница между фактическими выбросами и заявленными целями означает не сокращение, и, даже, стабилизацию, а позволяет их рост на 40% относительно 2012 года.

Как сообщал УНН, глобальное соглашение о предотвращении изменений климата, которое было принято в декабре 2015 года в Париже, вступило в силу.