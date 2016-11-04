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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Україна має поставити для себе більш амбітні завдання в рамках Паризької кліматичної угоди

Україна має поставити для себе більш амбітні завдання в рамках Паризької кліматичної угоди

Київ • УНН

 • 9029 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україна має поставити та досягнути більш амбітні цілі зі скорочення викидів парникових газів в рамках Паризької кліматичної угоди, що набрала чинності 4 листопада. Про це заявила координатор програми щодо змін клімату Національного екологічного центру України Ірина Ставчук, передає УНН з посиланням на прес-службу Національного екологічного центру.

“Поточна ціль України в Паризькій угоді буде досягнута само собою без будь-яких дій в державі, тому ніяк не стимулює уряд розвивати механізми зменшення забруднення атмосфери, відмови від використання викопного палива та збереження і збільшення лісів”, — зазначила Ірина Ставчук.

Україною було визначено ціль до 2030 року щодо обмеження викидів парникових газів на 40% від рівня 1990 року, але вже сьогодні фактичні викиди майже на 60% нижчі цього рівня. Таким чином, різниця між фактичними викидами та заявленими цілями означає не скорочення, і, навіть, не стабілізацію, а дозволяє їх зростання на 40% відносно 2012 року.

Як повідомляв УНН, глобальна угода про запобігання змін клімату було, прийнята в грудні 2015 року в Парижі, набула чинності.

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