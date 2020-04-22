Украина должна быть готовой к завершению учебного года дистанционно - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украина должна быть готовой к завершению учебного года дистанционно, учебный процесс продлится до 1 июля. Об этом во время видеообращение заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает УНН.
"Сегодня принято решение о продлении карантина до 11 мая. Мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. Итак, учебный год в школах, в учебных заведениях продлится до 1 июля, а учебный процесс для учеников всех классов (кроме 11 класса) - соответственно с принятой структурой учебного года. Структура учебного года принимается педагогическим советом школы. Поэтому мы работаем с технологией дистанционного обучения учащихся к практически окончанию мая. По принципу академической автономии, педагогические советы школ самостоятельно определяют принципы образовательного процесса и окончания учебного года", - отметила она.
Кроме того, Мандзий добавила, что школьники смогут вернуться за парты после изменения эпидемиологической ситуации.
"Чтобы ученики вернулись за парты, должна быть принципиально другая эпидемиологическая ситуация и только в том случае, когда будет изменена эпидемиологическая ситуация, мы сможем организовать образовательный процесс в учебных заведениях", - подытожила она.
Напомним, урезание бюджета не повлияет на заработные платы учителей и преподавателей высших учебных заведений.