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Украина должна быть готовой к завершению учебного года дистанционно - МОН

Украина должна быть готовой к завершению учебного года дистанционно - МОН

Киев  •  УНН

 • 39423 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украина должна быть готовой к завершению учебного года дистанционно, учебный процесс продлится до 1 июля. Об этом во время видеообращение заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает УНН.

"Сегодня принято решение о продлении карантина до 11 мая. Мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. Итак, учебный год в школах, в учебных заведениях продлится до 1 июля, а учебный процесс для учеников всех классов (кроме 11 класса) - соответственно с принятой структурой учебного года. Структура учебного года принимается педагогическим советом школы. Поэтому мы работаем с технологией дистанционного обучения учащихся к практически окончанию мая. По принципу академической автономии, педагогические советы школ самостоятельно определяют принципы образовательного процесса и окончания учебного года", - отметила она.

Кроме того, Мандзий добавила, что школьники смогут вернуться за парты после изменения эпидемиологической ситуации.

"Чтобы ученики вернулись за парты, должна быть принципиально другая эпидемиологическая ситуация и только в том случае, когда будет изменена эпидемиологическая ситуация, мы сможем организовать образовательный процесс в учебных заведениях", - подытожила она.

Напомним, урезание бюджета не повлияет на заработные платы учителей и преподавателей высших учебных заведений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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