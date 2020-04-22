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Україна має бути готовою до завершення навчального року дистанційно – МОН

Україна має бути готовою до завершення навчального року дистанційно – МОН

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Україна має бути готова до завершення навчального року дистанційно, навчальний процес триватиме до 1 липня. Про це під час відеозвернення завила т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає УНН.

"Сьогодні прийнято рішення про продовження карантину до 11 травня. Ми маємо бути готові до завершення навчального року дистанційно. Отже, навчальний рік у школах, у закладах освіти триватиме до 1 липня, а навчальний процес для учнів всіх класів (крім 11 класу) - відповідно до прийнятої структури навчального року. Структура навчального року приймається педагогічною радою школи. Тому ми працюємо з технологією дистанційного навчання учнів до практично закінчення травня. За принципом академічної автономії, педагогічні ради шкіл самостійно визначають принципи освітнього процесу і закінчення навчального року", - зазначила вона.

Окрім того, Мандзій додала, що школярі зможуть повернутися за парти після зміни епідеміологічної ситуації.

"Щоб учні повернулися за парти, має бути принципово іншою епідеміологічна ситуація і тільки в тому випадку, як буде змінена епідеміологічна ситуація, ми зможемо організувати освітній процес у закладах освіти", - підсумувала вона.

Нагадаємо, урізання бюджету не вплине на заробітні плати вчителів та викладачів закладів вищої освіти.

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