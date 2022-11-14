Украина хочет открыть свои ПХГ для стратегических запасов газа ЕС: готовится сертификация

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"Украина готовится к сертификации Укртрансгаза как европейского оператора газохранилищ. И первый шаг – внесение соответствующих изменений в законодательство Украины – уже начат", - сообщили в Нафтогазе в Telegram.

Детали

Как сообщается, успешная сертификация:



позволяет хранить в украинских ПХГ стратегические запасы газа стран ЕС (а не только частных заказчиков-нерезидентов);



максимизирует использование сети газохранилищ;



увеличит поступление от предоставления услуг подземного хранения.



"Процесс сертификации будет включать несколько ключевых этапов", - указали в компании и перечислили:



Первый – формирование соответствующей законодательной базы – уже продолжается. В конце октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8158. Он имплементирует в украинское законодательство нормы по сертификации операторов газохранилищ, введенные ЕС в июле 2022 года. Этот же законопроект определит общие принципы такой сертификации и конкретизирует полномочия регулятора (НКРЭКУ) по ее осуществлению.



Следующее слово – за регулятором. Он должен детализировать процедуру сертификации, а Укртрансгаз – официально предоставит все документы, необходимые для ее прохождения.



После анализа и соответствующих выводов со стороны украинского регулятора и Секретариата Энергетического Сообщества будет принято решение о сертификации Укртрансгаза как оператора подземного хранения газа по стандартам ЕС. "Уверены, это решение будет положительным", - отметили в Нафтогазе.



По словам главы Укртрансгаза Сергея Переломы, успешное прохождение сертификации будет иметь целый спектр положительных результатов как для компании, так и для страны в целом.

“Мы говорим о возможности максимально загрузить сеть ПХГ, прямо увеличить доходы и поступления от хранения газа государств ЕС и участниц Энергетического Сообщества, в частности в рамках “burden-sharing mechanism”, над введением которого сейчас работают в Европе. Более того, сертификация станет мощным репутационным усилением, дополнительным аргументом в коммерческих бизнес-переговорах, подтвердит эффективность евроинтеграционных процессов в Украине и нашу принадлежность к европейскому газовому рынку”, - убежден Перелома.

Напомним

Погода и экономия позволили Украине начать отбор газа из хранилищ позднее за последние 10 лет.