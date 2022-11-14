Україна хоче відкрити свої ПСГ для стратегічних запасів газу ЄС: готується сертифікація
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Україна планує домогтися сертифікації Укртрансгазу як європейського оператора газосховищ, що дозволить ЄС зберігати у ПСГ України свої стратегічні запаси газу, повідомили у Нафтогазі, пише УНН.
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"Україна готується до сертифікації Укртрансгазу як європейського оператора газосховищ. І перший крок – внесення відповідних змін у законодавство України - вже розпочато", - повідомили у Нафтогазі у Telegram.
Деталі
Як повідомляється, успішна сертифікація:
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- дозволяє зберігати в українських ПСГ стратегічні запаси газу країн ЄС (а не лише приватних замовників-нерезидентів);
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- максимізує використання мережі газосховищ;
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- збільшить надходження від надання послуг підземного зберігання.
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"Процес сертифікації передбачатиме кілька ключових етапів", - вказали у компанії і перечислили:
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- Перший – формування відповідної законодавчої бази – вже триває. Наприкінці жовтня у Верховній Раді України зареєстрували законопроект №8158. Він імплементує в українське законодавство норми щодо сертифікації операторів газосховищ, запроваджені ЄС у липні 2022 року. Цей же законопроект визначить загальні принципи такої сертифікації та конкретизує повноваження регулятора (НКРЕКП) щодо її здійснення.
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- Наступне слово – за регулятором. Він має деталізувати процедуру сертифікації, а Укртрансгаз – офіційно надати всі документи, необхідні для її проходження.
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- Після аналізу та відповідних висновків зі сторони українського регулятора та Секретаріату Енергетичного Співтовариства і буде ухвалено рішення щодо сертифікації Укртрансгазу як оператора підземного зберігання газу за стандартами ЄС. "Впевнені, це рішення буде позитивним", - зауважили в Нафтогазі.
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За словами очільника Укртрансгазу Сергія Переломи, успішне проходження сертифікації матиме цілий спектр позитивних результатів як для компанії, так і для країни загалом.
“Ми говоримо про можливість максимально завантажити мережу ПСГ, прямо збільшити прибутки та надходження від зберігання газу держав ЄС та учасниць Енергетичного Співтовариства, зокрема у рамках “burden-sharing mechanism”, над запровадженням якого нині працюють у Європі. Більш того, сертифікація стане потужним репутаційним підсиленням, додатковим аргументом у комерційних бізнес-переговорах, вкотре підтвердить ефективність євроінтеграційних процесів в Україні та нашу приналежність до європейського газового ринку”, - переконаний Перелома.
Нагадаємо
Погода та економія дозволили Україні розпочати відбір газу зі сховищ найпізніше за останні 10 років.