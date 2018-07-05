Украина хочет номинировать кандидата в важнейший орган ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Министерство юстиции Украины призывает заинтересованных лиц выдвинуть свою кандидатуру в потенциальные члены Комитета ООН против пыток от Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель Министра юстиции Сергей Петухов, передает УНН.
"Осенью 2018 года будут избираться новые члены Подкомитета ООН по предупреждению пыток. Украина может номинировать кандидата в этот важнейший правозащитный орган ООН", - говорится в сообщении.
По словам Петухова, шансы на избрание имеют только очень квалифицированные и известные в мире профессионалы, поэтому в Министерстве будут очень тщательно оценивать кандидатов, и номинировать только тех, кто действительно может быть избранным.
"Призываем всех заинтересованных коллег направлять нам необходимый пакет документов", - добавил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН назвали количество нарушений Россией прав человека в Крыму за последние три месяца
Кроме того, соответствующее объявление появилось также и на сайте Минюста. В нем сообщается, что выборы 13 членов Подкомитета ООН по предупреждению пыток состоятся 25 октября 2018 года во время заседания стран-участниц Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Избранными членами в Подкомитет будут считаться лица, набравшие наибольшее количество или абсолютное большинство голосов представителей государств-участников Факультативного протокола, которые будут участвовать в голосовании во время своего заседания.
"Учитывая важную роль этого договорного органа в правозащитной области ООН и значение, которое придается нашим государством вопросам предотвращения пыток, Министерство юстиции обращается к заинтересованным лицам с предложением выдвинуть свою кандидатуру в потенциальные члены Комитета ООН против пыток от Украины", - подчеркнули в ведомстве.