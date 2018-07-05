Україна хоче номінувати кандидата у надважливий орган ООН

“Восени 2018 року обиратимуться нові члени Підкомітету ООН з попередження катувань. Україна може номінувати кандидата у цей надважливий правозахисний орган ООН”, — йдеться в повідомленні.

За словами Петухова, шанси на обрання мають лише дуже кваліфіковані та знані у світі професіонали, тому у Міністерстві будуть дуже ретельно оцінювати кандидатів, і номінувати лише тих, хто дійсно може бути обраним.

“Закликаємо усіх зацікавлених колег направляти нам необхідний пакет документів”, — додав він.

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Крім того, відповідне оголошення з’явилось також і на сайті Мін’юсту. У ньому повідомляється, що вибори 13 членів Підкомітету ООН із попередження катувань відбудуться 25 жовтня 2018 р. під час засідання держав-учасниць Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

Обраними членами до Підкомітету вважатимуться особи, що набрали найбільшу кількість чи абсолютну більшість голосів представників держав-учасниць Факультативного протоколу, що братимуть участь у голосуванні під час свого засідання.

“З огляду на важливу роль цього договірного органу у правозахисній галузі ООН та значення, яке надається нашою державою питанням запобігання тортурам, Міністерство юстиції звертається до заінтересованих осіб з пропозицією висунути свою кандидатуру в потенційні члени Комітету ООН проти катувань від України”, — наголосили у відомстві.