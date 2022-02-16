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Украина инициирует заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ в течение 48 часов - Кулеба

Украина инициирует заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ в течение 48 часов - Кулеба

Киев • УНН

 • 16675 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов после того, как Россия отказалась от встречи по Венскому документу. Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа. Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов", - написал Кулеба.

Добавим

Министр также призвал Российскую Федерацию ответить на правомерные беспокойство государств-подписантов, использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения, которое создала военная деятельность РФ вблизи границы Украины.

"Заявлений об отводе недостаточно. Необходима прозрачность и факты", - резюмировал Кулеба.

Ранее

Украина 11 февраля задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснения ее военного присутствия вблизи украинских границ.

Однако за 48 часов официального ответа от РФ не поступило. После этого Украина созывает заседание ОБСЕ, но Россия от участия отказывается.

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