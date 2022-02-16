Україна ініціює засідання Постійної ради та Форуму ОБСЄ протягом 48 годин - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків після того, як Росія відмовилася від зустрічі за Віденським документом. Про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter, передає УНН.
Цитата
"Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка проігнорувала вчорашнє засідання в рамках Віденського документа. Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків", - написав Кулеба.
Додамо
Міністр також закликав Російську Федерацію відповісти на правомірні занепокоєння держав-підписантів, використати інструменти ОБСЄ для зниження напруги, яку створила військова діяльність РФ поблизу кордону України.
"Заяв про відведення недостатньо. Необхідна прозорість та факти", - резюмував Кулеба.
Раніше
Україна 11 лютого задіяла механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.
Проте за 48 годин офіційної відповіді від РФ не надійшло. Після цього Україна скликає засідання ОБСЄ, але Росія від участь відмовляється.