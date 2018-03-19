Украина и Великобритания усилят сотрудничество в области кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Представители Украины и Великобритании провели консультации в Лондоне по усилению сотрудничества в области кибербезопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины в Twitter.
“Украина усиливает межведомственное сотрудничество с Великобританией в сфере противодействия киберугрозами. Первые консультации между Украиной и Великобританией начались сегодня в Лондоне”, — говорится в сообщении.
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Напомним, в феврале в Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности. Отмечается, что данный документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий.