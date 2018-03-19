Україна і Велика Британія посилять співпрацю в області кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Представники України та Великобританії провели консультації в Лондоні щодо посилення співробітництва в галузі кібербезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України в Twitter.
“Україна посилює міжвідомче співробітництво з Великою Британією у сфері протидії кіберзагрозами. Перші консультації між Україною і Великобританією почалися сьогодні у Лондоні”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, у лютому до Сенату США внесено законопроект про посилення співробітництва між Україною та США у сфері кібербезпеки. Зазначається, що даний документ спрямований на надання допомоги Україні в удосконаленні власної стратегії кібербезпеки, зокрема, що стосується посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій.