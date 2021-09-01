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Украина и США опубликовали заявление о стратегическом партнерстве: основные пункты

Украина и США опубликовали заявление о стратегическом партнерстве: основные пункты

Киев  •  УНН

 • 44925 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украина и США опубликовали совместное заявление, касающееся стратегического партнерства. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства, пишет УНН.

Детали

Украина достигла прогресса в развитии добропорядочных институтов и намерена при поддержке США, продолжать противодействие коррупции, обеспечивать подотчетность, защищать права человека, реализовывать стремления своих граждан и создавать благоприятные условия для привлечения прямых иностранных инвестиций и стимулирования роста.

Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века. Информируют, что министр иностранных дел Украины и Государственный секретарь США намерены утвердить новую Хартию на заседании КСП этой осенью в Вашингтоне.

Текст заявления:

І. Безопасность и оборона

В 21-м веке государствам не может быть разрешено изменять границы силой. Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины. Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы. Соединенные Штаты - вместе с Украиной и будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой.

  • Противодействие российской агрессии: Агрессия России, включая войной на востоке Украины и захватом Крыма, унесла более 14 000 жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают русский попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандской формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Уставу ООН. Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины в использовании Крымской платформы для сосредоточения международного внимания и действий на гуманитарных и безопасности последствиях российской оккупации Крыма с целью мирного восстановления контроля Украины над этой территорией в соответствии с международным правом. Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны.
  • Углубление стратегического сотрудничества в сфере обороны: Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Стратегической оборонной рамочного соглашения, которая создает основу для усиления стратегического сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в том числе реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углубление сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.
  • Поддержка евроатлантических стремлений Украины Как Соединенные Штаты и союзники в очередной раз подтвердили в коммюнике саммита НАТО в июне 2021, Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО. Мы также остаемся преданными помощи Украине в проведении реформ, продолжаются.
  • Предоставление Украине безопасности помощи Соединенные Штаты объявляют о новом пакете безопасности помощи в объеме 60000000 долларов, что включает бронебойные системы «Джавелин» и прочее оборонное летальное и нелетального оборудования, позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии. Начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии, включая 400 миллионами долларов, которые были предоставлены Украине только в этом году.
  • Сотрудничество по НИОКР: Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Соглашения об исследовании, разработке, испытания и оценку, которая обеспечивает основу для двустороннего военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере вооружений.
  • Введение реформ в секторе обороны и безопасности Соединенные Штаты приветствуют дальнейший прогресс Украины в реформировании секторов обороны и оборонной промышленности, в том числе принятия новой стратегии оборонной промышленности. Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как Партнера НАТО с расширенными возможностями. Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными, реформирование служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок для продвижения евроатлантических стремлений. Соединенные Штаты поддерживают план Украины по реформированию Службы безопасности Украины путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивают эффективный общественный надзор.
  • Сотрудничество в сфере кибербезопасности: Украина и Соединенные Штаты на уровне руководства предоставляют приоритет вопросам кибербезопасности. В октябре правительства Украины и США планируют провести в Киеве 4-е заседание двусторонней украинского-американского Кибердиалогу для содействия двустороннему сотрудничеству в области кибербезопасности, обмена информацией и поддержки США в развитии украинского киберпотенциала, в том числе в финансовом секторе Украины.
  • Усиление ситуативной осведомленности в космосе: Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум о взаимопонимании, который обеспечивает более эффективный обмен информацией о космических объектах, обнаруженные спутниками и наземными датчиками, для повышения безопасности полетов в космосе.
  • Усиление сотрудничества по уменьшению риска и угрозы: Украина и Соединенные Штаты достигли договоренности относительно поддержки безопасного круглосуточной связи через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности. Мы также согласились продлить на семь лет действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения, подписанного в 1993 году, для поддержки взаимных целей нераспространения и усиления международной и региональной безопасности.

ІI. Демократия, правосудие и права человека

Украина и Соединенные Штаты связывают общечеловеческие ценности, объединяющие свободные народы мира: демократия, права человека, верховенство права. Мы также признаем, что соблюдение этих ценностей внутри страны является важным для защиты и продвижения их по всему миру. Несмотря на агрессию России, продолжается, Украина достигла прогресса во внедрении всесторонних демократических реформ и обеспечении прав человека. При поддержке США Украина реализует реформаторский повестку дня для преобразования страны в соответствии с европейскими и евроатлантические принципов и практик.

• Реформирование судебной системы и борьба с коррупцией: Опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, Украина планирует реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками. В то же время Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность этих институтов в искоренении коррупции и привлечении к ответственности коррумпированных лиц. Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятия законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника. Помощь и совещательные программы со стороны Соединенных Штатов поддерживают эти стратегические инициативы реформ.

• Продвижение прав человека При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданских и основных свобод, в соответствии с международными стандартами и обязательств, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ +. Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого лица независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство. Украина и Соединенные Штаты намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за системные нарушения, которые продолжаются на территориях Украины, контролируемых или оккупированы Россией, и добиваться освобождения политических заключенных и заложников, содержащихся на этих территориях.

• Инвестирование в повестку дня реформ в Украине: Реформа управления имеет решающее значение для обеспечения функционирования демократии на благо людей. Украина отдана приоритезации реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость. С этой целью Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий План трансформации, который будет рассмотрен на следующем заседании КСП. В поддержку усилий Украины по воплощению реформ Правительство США с 2014 года предоставил Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 миллионов долларов помощи этого года, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализация, приватизацию и судебную реформу.

III. Энергетическая безопасность и климат

Климатическая кризис достиг критического уровня, требует немедленных действий, к которым мы прибегаем. Украина и Соединенные Штаты способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления.

  • Начало Стратегического энергетического и климатического диалога: Украина и Соединенные Штаты намерены усилить сотрудничество в совместных энергетических и климатических целей путем активизации Стратегического диалога по вопросам энергетики и климата, который будет служить надежной платформой для достижения целей энергетической безопасности, укрепления экономических связей и воплощения амбициозных климатических целей.
  • Привлечение инвестиций в энергетический сектор путем реформ: Украина и Соединенные Штаты намерены сотрудничать в рамках стратегического энергетического диалога для урегулирования системных диспропорций в энергетической системе Украины, расширение реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях, усиление инвестиционной привлекательности энергетической отрасли Украины и привлечение иностранных инвестиций, необходимых для достижения целей энергетической независимости, декарбонизации и чистой энергетики.
  • Сокращение выбросов парниковых газов и продвижения инноваций: Украина и Соединенные Штаты подтвердили свое намерение достичь амбициозных сокращений своих национальных выбросов парниковых газов до 2030 года, отмечено в соответствующих национально определенных вкладам (NDC). Украина присоединилась к Миссии инноваций по вопросам климата в сельском хозяйстве (AIM) и намерена развивать возобновляемую энергетику в финансово ответственным образом.
  • Противодействие влиянию «Северного потока - 2»: Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока - 2», который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

IV. Экономический рост и процветание

Украина должна быть достаточно экономически сильной, чтобы выбирать собственное будущее и склонить дугу своей национальной истории в большей справедливости и возможностей для украинского народа. Продолжение Украины реформ имеет решающее значение для обеспечения функционирования экономики на благо людей.

  • Имплементация ключевых реформ: В рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Украина намерена реформировать государственные предприятия, защитить независимость центрального банка, усилить надзор за финансовым сектором и создать справедливое среду для бизнеса и инвестиций. Соединенные Штаты намерены продолжать сотрудничество с Украиной в поддержку этих усилий и способствовать крепкому и инклюзивном росту экономик обеих стран - Украины и США.
  • Расширение коммерческого сотрудничества: Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Меморандума о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества, предназначенного содействовать коммерческой участия американских компаний в украинской экономике и украинских компаний в экономике США.
  • Обеспечение достаточного финансирования для экономического роста: Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум о взаимопонимании, который может поддерживать будущие операции в определенных отраслях, в том числе несколько ключевых проектов, обсуждаются. Начальная сумма поддержки Экспортно-импортного банка (EXIM) Соединенных Штатов для этих потенциальных транзакций в размере 3 миллиарда долларов может быть увеличена по мере развития проектов в агробизнесе, инфраструктуре, климате и энергетике.
  • Рост торговли и инвестиций: Украинский-американский совет по торговле и инвестициям проведет свое 10-е заседание этой осенью для того, чтобы подтвердить рабочие планы по устранению регуляторных барьеров, прекратить использование нелицензионного программного обеспечения украинскими органами государственной власти, решить другие вопросы интеллектуальной собственности и сотрудничать в области труда. Украина также обязуется принять законодательство, которое установит надежный процесс проверки инвестиций. Украина и Соединенные Штаты планируют пересмотреть действие Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве на осеннем заседании совета.

V. Противодействие пандемии и гуманитарная помощь

Соединенные Штаты твердо поддерживают украинский народ в противодействии пандемии COVID-19 и в ответе на гуманитарные нужды, вызванные войной на востоке Украины.

  • Борьба с COVID-19 Соединенные Штаты предоставили Украине примерно 55000000 долларов помощи в связи с COVID-19 и передали около 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса. Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 миллиона долларов связанной с COVID помощи в рамках Закона «О плане спасения Америки».
  • Гуманитарная помощь: В результате продолжающегося конфликта на востоке Украины, 3,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили более 306 000 000 долларов жизненно важной помощи украинцам нуждающимся, в том числе в виде продуктов питания, жилья, безопасной питьевой воды и защиты наиболее уязвимых групп населения, в частности пожилых людей. В этом году Правительство США предоставит Украине дополнительные 45000000 долларов гуманитарной помощи.

Напомним

В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена сегодня вечером, 1 августа. Зеленский передал команде Байдена список пленных и пропавших без вести украинцев.

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