Украина и Польша обсудили возможности поездок для сезонных рабочих

“Президенты обсудили варианты возможного сценария разморозки экономических контактов, особенно приезда работников из Украины в Польшу”, — заявил Щерский.

По его словам, этот вопрос будет предметом договоренностей в соответствии с рекомендациями служб, отвечающих за эпидемическую безопасность в обеих странах, и потребностями польского рынка труда.

Напомним, ранее о переговорах лидеров двух государств сообщили в Офисе Президента Украины.

Отмечается, что стороны обсудили усилия по преодолению последствий пандемии коронавируса, энергетической безопасности и ситуацию на востоке Украины.