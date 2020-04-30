Україна і Польща обговорили можливості поїздок для сезонних робітників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Під час сьогоднішніх переговорів президентів України Володимира Зеленського та Польщі Анджея Дуди, сторони обговорили можливості для поїздок сезонних працівників. Про це за підсумками переговорів заявив Глава адміністрації президента Польщі Кшиштоф Щерскій, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби АП Польщі.
"Президенти обговорили варіанти можливого сценарію розморожування економічних контактів, особливо приїзду працівників з України в Польщу", - заявив Щерскій.
За його словами, це питання буде предметом домовленостей відповідно до рекомендацій служб, що відповідають за епідемічну безпеку в обох країнах, і потребами польського ринку праці.
Нагадаємо, раніше про переговори лідерів двох держав повідомили в Офісі Президента України.
Відзначається, що сторони обговорили зусилля з подолання наслідків пандемії коронавірусу, енергетичної безпеки і ситуацію на сході України.