Украина и Германия обменялись письмами примирения: вспомнили о российских пулях

Цитата

"Сегодня Германия стоит на стороне Украины и выражает солидарность с ней, выступает на международной арене за суверенитет и территориальную целостность Украины и поддерживает курс ее евроатлантических реформ. Я убежден в том, что память о варварской войне, развязанной Германией, о жертвах этой войны в Украине, а также о той ответственности за мир и безопасность в Европе, что отсюда следует, останутся прочной основой отношений между нашими странами", - говорится в письме Мааса.

Детали

Так, отмечает министр, то, что после войны люди из Украины и других стран, пострадавших от национал-социализма, протянули Германии руку примирения, наполняет ее большой благодарностью.

Кулеба же в своем письме отмечает, что украинцы не ворошат прошлое в поиске конфронтации, а стремятся к чествованию памяти жертв и совместному строительству будущей мирной и свободной Европы.

"В дни, когда мы с тобой вспоминаем окончание Второй мировой войны в Европе, от российских пуль продолжают гибнуть наши военные и мирные граждане. Поэтому мне и всем украинцам особенно важны твои слова о том, что Германия стоит на стороне Украины, которая защищает свои суверенитет и территориальную целостность. Но сегодня восточную границу Украины - это также восточная граница демократического мира, и единство в его защите необходимо как никогда", - пишет глава МИД Украины своему немецкому коллеге.

Справка

День памяти и примирения - памятный день в Украине, который празднуют 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии (это событие принято рассматривать как символ победы над нацизмом). В соответствии с Указом Президента Украины, подписанного 2015 года, целью празднования является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение почтения всем борцам против нацизма".

9 же мая в стране отметят семьдесят шестую годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. В памятные даты в столице запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встреча с ветеранами боевых действий и тому подобное.

Напомним

Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка будут привлечены более 11 000 правоохранителей.