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8 травня: у світі відзначають День пам'яті та примирення

8 травня: у світі відзначають День пам'яті та примирення

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У цей день, 8 травня, в Україні, так само як у світі, відзначається День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Також святкують Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Про це пише УНН.

Пам'ятний день

День пам'яті та примирення — пам'ятний день в Україні, який святкують 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини (цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом). Відповідно до Указу Президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму».

Офіційне свято перемоги над нацизмом відзначається у Європі 8 травня. Окрім того, з 2005 року 8 травня проголошено Генасамблеєю ООН Днем пам'яті та примирення, присвяченим жертвам Другої світової війни.

Свято

8 травня у всьому світі відзначається Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Саме в цей день народився засновник Міжнародного руху Анрі Дюнан. Товариство допомагає десяткам тисячам людей щороку, надаючи підтримку в залежності під потреб конкретних осіб в кожному регіоні України. Від надання гуманітарної допомоги до психосоціальної підтримки – ми можемо допомогти людям підготуватися, пережити та відновитися після кризи чи надзвичайної ситуації.

Товариство Червоного Хреста України діє в нашій країні вже 101 рік і стало надійною опорою держави у гуманітарній сфері та такою організацією, куди люди завжди можуть звернутися по допомогу. «Ми приділяємо увагу тим, хто потребує підтримки. Це наша відданість людям, наша прихильність справі гуманності», – сказала пані Білоус.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: День пам’яті жертв Другої світової війни: як в українських містах відзначать 8 та 9 травня 

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 8 травня, церква відзначає день апостола і євангеліста Марка. е свято називають по-різному: Марк-ключник, Марков день, Бабин свято, Пташине голодування. Святого Марка вважали володарем весняних дощів. За повір'ям, якщо у травні дощ буде йти хоча б три дні – слід чекати хорошого врожаю.

Господині 8 травня настоєм з кропиви мили підлоги і лавки. З давніх-давен ця рослина застосовувалася як засіб проти зла, нещастя і ворогів. Вірили, що його гострі колючки здатні впоратися практично з будь-якоюнегативною енергетикою. 

Іменини

8 травня, іменини відзначають власники таких імен: Марк, Сильвестр.

Прикмети

Кує зозуля – морозів не буде.

Ясний і сонячний день – до спекотного літа.

Веселка високо в небі – чекай ясної погоди.

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