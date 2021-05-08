8 мая: в мире отмечают День памяти и примирения

КИЕВ. 8 мая. УНН. В этот день, 8 мая, в Украине, так же как в мире, отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Так же празднуют Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Об этом пишет УНН.