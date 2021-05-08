8 мая: в мире отмечают День памяти и примирения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В этот день, 8 мая, в Украине, так же как в мире, отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Так же празднуют Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Об этом пишет УНН.
Памятный день
День памяти и примирения - памятный день в Украине, который отмечается 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии (это событие принято рассматривать как символ победы над нацизмом). В соответствии с Указом Президента Украины, подписанного 2015 года, целью празднования является «достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма».
Официальный праздник победы над нацизмом отмечается в Европе 8 мая. Кроме того, с 2005 году 8 мая отмечается Генассамблеей ООН Днем памяти и примирения, посвященным жертвам Второй мировой войны.
Праздник
8 мая во всем мире отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Именно в этот день родился основатель Международного движения Анри Дюнан. Общество помогает десяткам тысяч людей ежегодно, оказывая поддержку в зависимости под потребностей конкретных лиц в каждом регионе Украины. От предоставления гуманитарной помощи к психосоциальной поддержки - мы можем помочь людям подготовиться, пережить и восстановиться после кризиса или чрезвычайной ситуации.
Общество Красного Креста Украины действует в нашей стране уже 101 год и стало надежной опорой государства в гуманитарной сфере и такой организацией, куда люди всегда могут обратиться за помощью. «Мы уделяем внимание тем, кто нуждается в поддержке. Это наша преданность людям, наша приверженность делу гуманности », - сказала Белоус.
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Религиозный праздник
По религиозным календарем сегодня, 8 мая, церковь отмечает день апостола и евангелиста Марка. й праздник называют по-разному: Марк-ключник, Марков день, Бабий праздник, Птичье голодания. Святого Марка считали обладателем весенних дождей. По поверью, если в мае дождь будет идти хотя бы три дня - следует ждать хорошего урожая.
Хозяйки 8 мая настоем из крапивы мыли полы и лавки. Издавна это растение применялось как средство против зла, несчастья и врагов. Верили, что его острые колючки способны справиться практически с любой якоюнегативною энергетикой.
Именины
8 мая, именины отмечают владельцы таких имен Марк, Сильвестр.
Приметы
Кует кукушка - морозов не будет.
Ясный и солнечный день - к жаркому лету.
Радуга высоко в небе - жди ясной погоды.