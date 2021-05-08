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Україна і Німеччина обмінялись листами примирення: згадали про російські кулі

Україна і Німеччина обмінялись листами примирення: згадали про російські кулі

Київ • УНН

 • 25429 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. У День пам’яті і примирення 8 травня міністри закордонних справ України та Німеччини Дмитро Кулеба та Хайко Маас обмінялись листами, засвідчуючи свою відданість миру у Європі і всьому світі. Обидва листа оприлюднив Кулеба в своєму Facebook, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні Німеччина стоїть на боці України і висловлює солідарність з нею, виступає на міжнародній арені за суверенітет і територіальну цілісність України й підтримує курс її євроатлантичних реформ. Я переконаний у тому, пам’ять про варварську війну, розв’язану Німеччиною, про жертви цієї війни в Україні, а також про ту відповідальність за мир і безпеку в Європі, що звідси випливає, залишаться міцною основою відносин між нашими країнами”, — йдеться у листі Мааса.

Деталі

Так, зазначає міністр, те що після війни люди з України й інших країн, які постраждали від націонал-соціалізму, простягнули Німеччині руку примирення, сповнює її великою вдячністю.

Кулеба ж у своєму листі зазначає, що українці не ворушать минуле у пошуку конфронтації, а прагнуть належного вшанування пам’яті жертв та спільного будівництва майбутньої мирної та вільної Європи.

“У дні, коли ми з тобою згадуємо завершення Другої світової війни в Європі, від російських куль продовжують гинути наші військові і мирні громадяни. Тому мені та усім українцям особливо важливі твої слова про те, що Німеччина стоїть на боці України, яка захищає свої суверенітет і територіальну цілісність. Але сьогодні східний кордон України — це також східний кордон демократичного світу, і єдність у його захисті потрібна як ніколи”, — пише очільник МЗС України своєму німецькому колезі.

Довідково

День пам’яті та примирення — пам’ятний день в Україні, який святкують 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини (цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом). Відповідно до Указу Президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є “гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму”.

9 ж травня в країні відзначать 76-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У пам’ятні дати у столиці заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій тощо.

Нагадаємо

Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців.

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