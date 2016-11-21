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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Украина готова сотрудничать с Хорватией в проекте строительства LNG-терминала - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 9041 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем заявил, что Украина готова сотрудничать с Хорватией в проекте строительства нового LNG-терминала. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.

Украина готова сотрудничать с Хорватией в проекте строительства LNG-терминала - В.Гройсман

"То, что планы Хорватии заключаются в строительстве нового LNG-терминала, полностью совпадают с нашими приоритетами. Мы готовы быть в этом проекте партнерами, и заинтересованы в том, чтобы диверсифицировать поставки газа в Украину. И этот проект для нас является тоже очень интересным и мы бы хотели, чтобы он был успешно реализован в Хорватии ", - отметил В.Гройсман во время открытия украинско-хорватского бизнес-форума.

Во время встречи в рамках первого в истории официального визита Премьер-министра Хорватии в Украину стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

В частности глава правительства Украины В.Гройсман отметил, что Хорватия имеет планы по строительству LNG-терминала, и Украина готова принять участие в этом проекте. В то же время, Премьер подчеркнул, что Украина заинтересована в диверсификации источников поставок нефти и газа.

"Это может быть очень хорошей возможностью углубления нашего сотрудничества и укрепления нашей энергетической независимости", добавил В.Гройсман.

Напомним, Хорватия готова помочь Украине по реинтеграции оккупированных территорий.

 

 

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