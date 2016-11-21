Україна готова співпрацювати із Хорватією у проекті будівництва LNG-терміналу — В.Гройсман

“Те, що плани Хорватії полягають у будівництві нового LNG-терміналу, повністю співпадає із нашими пріоритетами. Ми готові бути у цьому проекті партнерами, і зацікавлені у тому, щоб диверсифікувати постачання газу в Україну. І цей проект для нас є теж дуже цікавим і ми би хотіли, щоб він був успішно реалізованим в Хорватії”, — зазначив В.Гройсман під час відкриття Українсько-хорватського бізнес-форуму.

Під час зустрічі у рамках першого в історії офіційного візиту Прем’єр-міністра Хорватії до України сторони обговорили питання співпраці в енергетичній сфері.

Зокрема голова уряду України В.Гройсман зазначив, що Хорватія має плани щодо будівництва LNG-терміналу, і Україна готова взяти участь у цьому проекті. Водночас, Премєр наголосив, що Україна зацікавлена у диверсифікації джерел постачання нафти і газу.

“Це може бути дуже гарною можливістю поглиблення нашої співпраці і зміцнення нашої енергетичної незалежності”, -додав В.Гройсман.

Нагадаємо, Хорватія готова допомогти Україні щодо реінтеграції окупованих територій.