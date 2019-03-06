Украина готова провести комиссию по всем историческим вопросам с Польшей

"У нас работа есть постоянно. Как только появится возможность - мы это сделаем ", - отметил Розенко.



По его словам, сейчас уже действует совместная рабочая группа, которую возглавляют вице-премьер-министр Польши Петр Глиньский и вице-премьер-министор Украины Павел Розенко.



"У нас работает совместная рабочая группа, которую возглавляют два вице-премьера. Мы находимся в постоянном диалоге и мы работаем на разных уровнях, на экспертном, на министерском, поэтому работа не прекращается ни на минуту ", - добавил он.



К слову, для завершения переговорного процесса по вопросам исторической памяти и выхода на конкретные решения в Киев пригласили польскую делегацию с вице-премьер-министром Петром Глинским и руководителем польского Института национальной памяти Ярославом Шареком.



В июне прошлого года вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что пригласил в Украину директора Института национальной памяти Польши Ярослава Шарека для обсуждения вопроса о возобновлении сотрудничества между двумя институтами.



Как сообщал УНН, Украина до сих пор ждет приезда польской делегации во главе с вице-премьером Петром Глинским и руководителем польского Института национальной памяти Ярославом Шареком для переговоров об исторической памяти.