Україна готова провести комісію з усіх історичних питань з Польщею

“В нас робота є постійно. Як тільки появиться нагода – ми це зробимо”, - зазначив Розенко.



За його словами, наразі вже діє спільна робоча група, яку очолюють віце-прем’єр-міністр Польщі Петр Гліньский і віце-прем’єр-міністор України Павло Розенко.



“В нас працює спільна робоча група, яку очолюють два віце-прем’єри. Ми знаходимось в постійному діалозі і ми працюємо на різних рівнях, на експертному, на міністерському, тому робота не припиняється ні на хвилину”, - додав він.



До слова, для завершення переговорного процесу з питань історичної пам’яті і виходу на конкретні рішення до Києва запросили польську делегацію з віце-прем’єр-міністром Пьотром Глінським і керівником польського Інституту національної пам’яті Ярославом Шареком.



В червні минулого року віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко повідомив, що запросив до України директора Інституту національної пам’яті Польщі Ярослава Шарека для обговорення питання щодо відновлення співпраці між двома інститутами.



Як повідомляв УНН, Україна досі чекає на приїзд польської делегації на чолі з віце-прем’єр-міністром Пьотром Глінським і керівником польського Інституту національної пам’яті Ярославом Шареком для переговорів про історичну пам'ять.