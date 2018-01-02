Украина экспортировала более 21 млн тонн зерновых

"С начала текущего маркетингового года по состоянию на 1 января 2018 Украина экспортировала более 21,36 млн тонн зерновых культур, в частности, 11,2 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 6,2 млн тонн, фуражной - 5 млн тонн), ячменя -3,7 млн тонн, кукурузы - 5,8 млн тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 23,8 млн тонн зерновых, в том числе почти 12 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 7 млн ​​тонн и фуражной пшеницы 4,9 млн тонн), ячменя - более 4,3 млн тонн, кукурузы - 7,3 млн тонн).

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Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано почти 3,3 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 2 млн тонн, сои - более 1,3 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил почти 2,3 млн тонн (в том числе рапса - 0,88 млн тонн, сои - 1,4 млн тонн).