Україна експортувала понад 21 млн тонн зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. З початку поточного маркетингового року станом на 1 січня 2018 року Україна експортувала понад 21,36 млн тонн зернових. Такі дані наводить Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"З початку поточного маркетингового року станом на 1 січня 2018 року Україна експортувала понад 21,36 млн тонн зернових культур, зокрема, 11,2 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – 6,2 млн тонн, фуражної – 5 млн тонн), ячменю –3,7 млн тонн, кукурудзи – 5,8 млн тонн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 23,8 млн тонн зернових, зокрема майже 12 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – 7 млн тонн та фуражної пшениці 4,9 млн тонн), ячменю – понад 4,3 млн тонн, кукурудзи – 7,3 млн тонн).
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Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано майже 3,3 млн тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку – 2 млн тонн, сої – понад 1,3 млн тонн. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив майже 2,3 млн тонн (в тому числі ріпаку – 0,88 млн тонн, сої – 1,4 млн тонн).