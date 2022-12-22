Украина экспортировала 14,6 млн тонн продовольствия "зерновым коридором": отправила еще 5 судов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украина экспортировала уже 14,6 млн тонн агропродукции "зерновым коридором", за двое суток из украинских портов на Черном море вышли еще 5 судов. Об этом сообщает Мининфраструктуры, пишет УНН.
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"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 574 судна, которые экспортировали 14,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, в рамках "зерновой инициативы" за двое суток из портов Большой Одессы вышло 5 судов из 221 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии. В их числе балкер SEA BRIDLE с 25 тыс. тонн агропродукции для Ливии. С начала работы зернового коридора порты отправили 12 судов из 305 тыс. тонн украинского зерна в эту африканскую страну.
В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 29 судов. На них загружают более 1 млн тонн украинской агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются 2 судна под загрузку 89 тыс. тонн агропродукции, указали в ведомстве.
В Босфоре своей очереди на инспекцию JCC ожидает 92 судна. За прошедшие сутки 7 судов получили согласование для дальнейшего движения после инспекции. Для непрерывного движения зерновым коридором должны проходить минимум 12 инспекций в сутки, добавили в Мининфраструктуры.
Дополнение
Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно) на 120 дней, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", " Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.
Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках сделки вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.
Соглашение в ноябре продлили на 120 дней.