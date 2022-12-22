Україна експортувала 14,6 млн тонн продовольства "зерновим коридором": відправила ще 5 суден

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"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 574 судна, які експортували 14,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, у межах "зернової ініціативи" за дві доби з портів Великої Одеси вийшло 5 суден з 221 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії. Серед них балкер SEA BRIDLE з 25 тис. тонн агропродукції для Лівії. З початку роботи зернового коридору порти відправили 12 суден з 305 тис. тонн українського зерна до цієї африканської країни.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 29 суден. На них завантажують більш 1 млн тонн украінської агропродукції. По "зерновому коридору" рухається 2 судна під завантаження 89 тис. тонн агропродукції, вказали у відомстві.

У Босфорі своєї черги на інспекцію JCC очікує 92 судна. Минулої доби 7 суден отримали погодження для подальшого руху після інспекціі. Для безперервного руху зерновим коридором має відбуватися мінімум 12 інспекцій на добу, додали у Мінінфраструктури.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо) на 120 днів, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.

Угоду у листопаді продовжили на 120 днів.