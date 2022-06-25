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Украина думает о приостановлении безвиза для граждан Израиля - посол

Киев • УНН

 • 362972 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Украине думают о приостановлении безвизового режима с Израилем. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интерв’ю “Детали” и объяснил, что это ответ на политику Иерусалима в отношении украинских беженцев, передает УНН.

Цитата

“…искусственные ограничения являются необоснованными. И если бы они касались всех вовлеченных в войну! Но граждане россии в Израиль въезжают без ограничений, граждане беларуси — тоже, а гражданам Украины придумали электронные визы. Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно. В моем МИДе и в Офисе президента Украины мне говорят: такое — неприемлемо. Мы сейчас рассуждаем, не приостановить ли в ответ безвизовый режим для израильтян. Пока это будет неощутимо, но к Рош ха-Шана израильское правительство это почувствует”, — сказал посол.

Добавим

Посол напомнил, что в Украине тяжелая ситуация — “нам плохо, у нас огромные потери, разрушения, экономика разрушена”.

“Наши страны – друзья, мы так считаем, мое руководство так считает. И вот твой друг – в беде, а ты ему не помогаешь? Делать только то, что выгодно тебе здесь и сейчас, – неправильная политика, которая будет иметь долговременные последствия. Мы не считаем, что Израиль нам что-то должен. Но с моральной точки зрения разве вы не должны быть на правильной стороне этой войны? Мы один на один с огромной бедой и ожидаем помощи от наших партнеров – платной или бесплатной, какой угодно, но не сидеть на берегу в ожидании, кто начнет выигрывать. Вот когда мы начнем – тогда нам начнут больше помогать, у меня создается такое впечатление”, — добавил Корнийчук.

Он также отметил, что такое отношение власти Израиля привело к оттоку граждан Украины.

“С времени начала активных военных действий, по статистике, в Израиль заехали 38,5 тысяч украинцев, из которых около 13 тысяч человек получили израильские паспорта. Из этого общего количества до сих пор 14,1 тысяч уехали. За один последний месяц уехало более 5 тысяч человек”, — сказал посол.

Ранее

Как писал УНН, Украина призывает Израиль “выйти из зоны комфорта” и помочь в войне с россией делами, а не только на словах.

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