Україна думає над призупиненням безвізу для громадян Ізраїлю - посол

Цитата

“... штучні обмеження є необґрунтованими. І якби вони стосувалися б усіх залучених у війну! Але громадяни росії до Ізраїлю в’їжджають без обмежень, громадяни білорусі — теж, а громадянам України вигадали електронні візи. Ні я, ні моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС та в Офісі президента України мені кажуть: таке — неприйнятне. Ми зараз розмірковуємо, чи не призупинити у відповідь безвізовий режим для ізраїльтян. Наразі це буде невідчутно, але до Рош ха-Шана ізраїльський уряд це відчує”, — сказав посол.

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Посол нагадав, що в Україні важка ситуація — “нам погано, у нас величезні втрати, руйнування, економіка зруйнована”.

“Наші країни — друзі, ми так вважаємо, що моє керівництво так вважає. І ось твій друг — у біді, а ти йому не допомагаєш? Робити тільки те, що вигідно тобі тут і зараз — неправильна політика, яка матиме довготривалі наслідки. Ми не вважаємо, що Ізраїль нам щось винен. Але з морального погляду хіба ви не маєте бути на правильній стороні цієї війни? Ми віч-на-віч з величезною бідою і очікуємо допомоги від наших партнерів — платної чи безкоштовної, будь-якої, але не сидіти на березі в очікуванні, хто почне вигравати. Ось коли ми почнемо — тоді нам почнуть більше допомагати, у мене таке враження”, — додав Корнійчук.

Він також зауважив, що таке ставлення влади Ізраїлю призвело до відтоку громадян України.

“З часу початку активних військових дій, за статистикою, до Ізраїлю заїхали 38,5 тисяч українців, з яких близько 13 тисяч осіб отримали ізраїльські паспорти. Із цієї загальної кількості досі 14,1 тисячі поїхали. За один останній місяць поїхало понад 5 тисяч людей”, — сказав посол.

Раніше

Як писав УНН, Україна закликає Ізраїль “вийти із зони комфорту” та допомогти у війні з росією справами, а не лише на словах.