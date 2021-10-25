Украина поможет Молдове с газом. Экс-министр экономики Украины об энергетическом кризисе двух стран

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“Нужно вообще разбираться с тем, что происходит. Молдова - вторая страна после Украины в Европе, которая не подписала долгосрочный контракт на поставку газа с Газпромом. Покупать газ по биржевым ценам сейчас Молдова не может, это очень дорого, поэтому она действительно оказалась в катастрофическом положении. Мне кажется, Украина вынуждена давать Молдове газ, потому что такое требование наших западных партнеров, чтобы Украина помогла. Хотелось бы знать больше деталей по договору. Если это в долг, то в каком году Молдова может вернуть его? На какой срок? Потому что объявлено, что это беспроцентный товарный кредит. То есть пока только понятно, что сколько мы газа дадим, столько нам потом вернут”, — говорит Суслов.

Детальнее

По словам экс-министра, газа для нужд внутреннего потребления пока что хватает, учитывая, что отопительный сезон только начался.

“В хранилище у нас 18,5 млрд куб. м газа, 4,6 млрд — это то, что нельзя поднять по техническим причинам, до 3 млрд куб. м газа, которые принадлежат иностранным компаниям, около 1 млрд куб. м газа, которые принадлежат украинским частным компаниям, которые его добывают. Конечно, этого недостаточно для уверенного прохождения всего зимнего сезона Украины, поэтому важно знать, когда Молдова сможет его вернуть. Хватит или нет ещё зависит от того, насколько будет холодная зима”, — поясняет Суслов.

Дополним

Экс-министр экономики указывает, что правительству стоит обратить внимание на критические сферы в энергетическом секторе страны, в первую очередь связанную с углём.

“А у Украины на самом деле дела не намного лучше, у нас катастрофически не хватает угля, что уже приведет к остановке ряда ТЭС”, — говорит он.

Контекст

Напомним, Украина предложила России скидку на поставку природного газа в Европу, чтобы увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в Европе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский изданию Bloomberg в пятницу.