Украина поможет Молдове с газом. Экс-министр экономики Украины об энергетическом кризисе двух стран

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 27873 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 59071 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 77468 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 231438 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132513 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400861 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316860 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215473 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245145 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255716 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
59%
Популярные новости

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 11429 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22088 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 4852 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 3990 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10295 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 800 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10386 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140390 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 231438 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400861 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13409 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22158 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51062 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75392 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60244 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Украина поможет Молдове с газом. Экс-министр экономики Украины об энергетическом кризисе двух стран

Киев • УНН

 • 28332 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Молдове объявили чрезвычайное положение на один месяц в связи с энергетическим кризисом из-за дефицита газа. Правительство Молдовы обратилось к Украине за помощью в поставках газа — 15 млн куб. м газа, на что руководство Украины согласилось. Экс-министр экономики Виктор Суслов рассказал УНН, может ли Украина позволить себе помогать решать энергетический кризис в других странах.

Украина поможет Молдове с газом. Экс-министр экономики Украины об энергетическом кризисе двух стран

Цитата:

“Нужно вообще разбираться с тем, что происходит. Молдова - вторая страна после Украины в Европе, которая не подписала долгосрочный контракт на поставку газа с Газпромом. Покупать газ по биржевым ценам сейчас Молдова не может, это очень дорого, поэтому она действительно оказалась в катастрофическом положении. Мне кажется, Украина вынуждена давать Молдове газ, потому что такое требование наших западных партнеров, чтобы Украина помогла. Хотелось бы знать больше деталей по договору. Если это в долг, то в каком году Молдова может вернуть его? На какой срок? Потому что объявлено, что это беспроцентный товарный кредит. То есть пока только понятно, что сколько мы газа дадим, столько нам потом вернут”, — говорит Суслов.

Детальнее

По словам экс-министра, газа для нужд внутреннего потребления пока что хватает, учитывая, что отопительный сезон только начался.

“В хранилище у нас 18,5 млрд куб. м газа, 4,6 млрд — это то, что нельзя поднять по техническим причинам, до 3 млрд куб. м газа, которые принадлежат иностранным компаниям, около 1 млрд куб. м газа, которые принадлежат украинским частным компаниям, которые его добывают. Конечно, этого недостаточно для уверенного прохождения всего зимнего сезона Украины, поэтому важно знать, когда Молдова сможет его вернуть. Хватит или нет ещё зависит от того, насколько будет холодная зима”, — поясняет Суслов.

Дополним

Экс-министр экономики указывает, что правительству стоит обратить внимание на критические сферы в энергетическом секторе страны, в первую очередь связанную с углём.

“А у Украины на самом деле дела не намного лучше, у нас катастрофически не хватает угля, что уже приведет к остановке ряда ТЭС”, — говорит он.

Контекст

Напомним, Украина предложила России скидку на поставку природного газа в Европу, чтобы увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в Европе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский изданию Bloomberg в пятницу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,686.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06