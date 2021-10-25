Україна допоможе Молдові з газом. Ексміністр економіки України про енергетичну кризу двох країн

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"Потрібно взагалі розбиратися з тим, що відбувається. Молдова - друга країна після України в Європі, яка не підписала довгостроковий контракт на поставку газу з Газпромом. Купувати газ за біржовими цінами зараз Молдова не може, це дуже дорого, тому вона дійсно опинилася в катастрофічному становищі. Мені здається, Україна змушена давати Молдові газ, тому що така вимога наших західних партнерів, щоб Україна допомогла. Хотілося б знати більше деталей за договором. Якщо це в борг, то в якому році Молдова може повернути його? На який термін? Тому що оголошено, що це безвідсотковий товарний кредит. Тобто поки тільки зрозуміло, що скільки ми газу дамо, стільки нам потім повернуть", - говорить Суслов.

Детальніше

За словами ексміністра, газу для потреб внутрішнього споживання поки що вистачає, враховуючи, що опалювальний сезон тільки розпочався.

"У сховищі у нас 18,5 млрд куб. м газу, 4,6 млрд - це те, що не можна підняти з технічних причин, до 3 млрд куб. м газу, які належать іноземним компаніям, близько 1 млрд куб. м газу, які належать українським приватним компаніям, які його видобувають. Звичайно, цього недостатньо для впевненого проходження всього зимового сезону України, тому важливо знати, коли Молдова зможе його повернути. Вистачить чи ні, ще залежить від того, наскільки буде холодна зима", - пояснює Суслов.

Додамо

Ексміністр економіки вказує, що уряду варто звернути увагу на критичні сфери в енергетичному секторі країни, передусім пов'язану з вугіллям.

"А в України по суті справи не набагато кращі, у нас катастрофічно не вистачає вугілля, що вже призведе до зупинки низки ТЕС", - говорить він.

Контекст

Нагадаємо, Україна запропонувала Росії знижку на поставку природного газу в Європу, щоб збільшити поставки і полегшити енергетичну кризу в Європі. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський виданню Bloomberg в п'ятницю.