Украина до конца года планирует создать еще 20 образцов вооружения - Порошенко

"До конца текущего года планируется завершить работы по созданию и модернизации более 20 образцов вооружения и военной техники. Среди них: подвижной автоматизированный командный пункт для оснащения зенитных ракетных дивизионов, комплекс машин управления артиллерии. Точность и эффективность работы артиллерии, этого бога войны, будет значительно повышена", - сказал он.



При этом, Президент рассказал, что в целом в течение пяти лет из нового на вооружение в ВСУ принято 8 типов боевых бронированных машин, 2 типа противотанковых ракетных комплекса, часть из которых сегодня передадут в войска, 7 типов модернизированных самолетов и вертолетов.



Глава государства также напомнил про успешные испытания крылатой ракеты производства КБ "Луч".



Как сообщал УНН, во время утренней атаки российского врага на позиции ВСУ, 8 боевиков было уничтожено но и более 11 получили ранения.



Напомним, сегодня незаконные вооруженные формирования совершили 12 прицельных обстрелов позиций украинских военных, в результате чего погибли пятеро военных и еще семь получили ранения.