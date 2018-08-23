Украина до конца года планирует создать еще 20 образцов вооружения - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинский оборонно-промышленный комплекс до конца года планирует завершить создание и модернизации более 20 образцов вооружения и военной техники. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время открытия выставки военной техники на Михайловской площади в Киеве, передает УНН.
"До конца текущего года планируется завершить работы по созданию и модернизации более 20 образцов вооружения и военной техники. Среди них: подвижной автоматизированный командный пункт для оснащения зенитных ракетных дивизионов, комплекс машин управления артиллерии. Точность и эффективность работы артиллерии, этого бога войны, будет значительно повышена", - сказал он.
При этом, Президент рассказал, что в целом в течение пяти лет из нового на вооружение в ВСУ принято 8 типов боевых бронированных машин, 2 типа противотанковых ракетных комплекса, часть из которых сегодня передадут в войска, 7 типов модернизированных самолетов и вертолетов.
Глава государства также напомнил про успешные испытания крылатой ракеты производства КБ "Луч".
Как сообщал УНН, во время утренней атаки российского врага на позиции ВСУ, 8 боевиков было уничтожено но и более 11 получили ранения.
Напомним, сегодня незаконные вооруженные формирования совершили 12 прицельных обстрелов позиций украинских военных, в результате чего погибли пятеро военных и еще семь получили ранения.