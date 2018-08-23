Украина до конца года планирует создать еще 20 образцов вооружения - Порошенко

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 15422 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 38099 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 120800 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 229113 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 176708 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 243242 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 275329 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 221919 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 252123 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209567 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 42925 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 26181 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 31256 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 23339 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 19298 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 296968 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 268909 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 353902 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 510227 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 598952 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 43320 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 243242 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 88469 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 84200 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 89414 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украина до конца года планирует создать еще 20 образцов вооружения - Порошенко

Киев • УНН

 • 9912 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинский оборонно-промышленный комплекс до конца года планирует завершить создание и модернизации более 20 образцов вооружения и военной техники. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время открытия выставки военной техники на Михайловской площади в Киеве, передает УНН.

Украина до конца года планирует создать еще 20 образцов вооружения - Порошенко

"До конца текущего года планируется завершить работы по созданию и модернизации более 20 образцов вооружения и военной техники. Среди них: подвижной автоматизированный командный пункт для оснащения зенитных ракетных дивизионов, комплекс машин управления артиллерии. Точность и эффективность работы артиллерии, этого бога войны, будет значительно повышена", - сказал он.

При этом, Президент рассказал, что в целом в течение пяти лет из нового на вооружение в ВСУ принято 8 типов боевых бронированных машин, 2 типа противотанковых ракетных комплекса, часть из которых сегодня передадут в войска, 7 типов модернизированных самолетов и вертолетов.

Глава государства также напомнил про успешные испытания крылатой ракеты производства КБ "Луч".

Как сообщал УНН, во время утренней атаки российского врага на позиции ВСУ, 8 боевиков было уничтожено но и более 11 получили ранения.

Напомним, сегодня незаконные вооруженные формирования совершили 12 прицельных обстрелов позиций украинских военных, в результате чего погибли пятеро военных и еще семь получили ранения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.02
Bitcoin
$76,245.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,496.12