Україна до кінця року планує створити ще 20 зразків озброєння - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Український оборонно-промисловий комплекс до кінця року планує завершити створення і модернізації понад 20 зразків озброєння і військової техніки. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час відкриття виставки військової техніки на Михайлівській площі у Києві, передає УНН.
"До кінця поточного року планується завершити роботи зі створення та модернізації понад 20 зразків озброєння та військової техніки. Серед них: рухомий автоматизований командний пункт для оснащення зенітно-ракетних дивізіонів, комплекс машин управління артилерії. Точність і ефективність роботи артилерії, цього бога війни, буде значно підвищено", - сказав він.
При цьому, Президент розповів, що загалом протягом п’яти років із нового на озброєння до ЗСУ прийнято: 8 типів бойових броньованих машин, 2 типи протитанкових ракетних комплекси, частину з яких сьогодні передадуть у війська, 7 типів модернізованих літаків і вертольотів.
Глава держави також нагадав успішні випробування крилатої ракети виробництва КБ "Луч".
Як повідомляв УНН, під час ранкової атаки російського ворога на позиції ЗСУ, 8 бойовиків було знищено, та понад 11 поранено.
Нагадаємо, сьогодні незаконні збройні формування здійснили 12 прицільних обстрілів позицій українських військових, внаслідок чого загинуло п’ятеро військових і ще семеро було поранено.