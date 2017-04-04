Украина до конца года ожидает получения 4,5 млрд долл. от МВФ - НБУ

"Что касается дальнейших планов, то согласно нашим прогнозам, мы ожидаем поступления примерно 4,5 млрд долл. США - это три транша от МВФ до конца этого года, а также мы ожидаем поступления средств от Еврокомиссии в размере примерно 1,3 млрд долл. до конца года, но эти поступления будут на самом деле в евро", - сказал О.Чурий.

По его словам, в следующем году НБУ ожидает еще получения 3,9 млрд долл. США.

"Таким образом, на конец этого года мы планируем иметь наши резервы на уровне 21 млрд долл. и к концу следующего года наши резервы составят 26 млрд долл. США ", - сказал О.Чурий.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины ожидает поступления четвертого транша МВФ на свои счета в ближайшие дни.