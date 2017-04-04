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Україна до кінця року очікує отримання 4,5 млрд дол. від МВФ - НБУ

Україна до кінця року очікує отримання 4,5 млрд дол. від МВФ - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Україна очікує до кінця року отримати 4,5 млрд дол. від МВФ і 1,3 млрд дол. від Єврокомісії. Про це на брифінгу заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає кореспондент УНН.

“Що стосується подальших планів, то згідно з нашими прогнозами, ми очікуємо надходження приблизно 4,5 млрд дол. СШа — це три транші від МВФ до кінця цього року, а також ми очікуємо надходження коштів від Єврокомісії в розмірі приблизно 1,3 млрд дол. до кінця року, але ці надходження будуть насправді в євро”, — сказав О.Чурій.

За його словами, наступного року НБУ очікує ще отримання 3,9 млрд дол. США.

“Таким чином, на кінець цього року ми плануємо мати наші резерви на рівні 21 млрд дол. і до кінця наступного року наші резерви складуть 26 млрд дол. США”, — сказав О.Чурій.

Як повідомляв УНН, Національний банк України очікує надходження четвертого траншу МВФ на свої рахунки найближчими днями.

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