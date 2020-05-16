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Украина ждет помощи Великобритании и США касательно нарушенного Будапештского меморандума - Резников

Киев • УНН

 • 15750 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Украинская власть ждет помощи Великобритании и США, подписи лидеров которых стоят под Будапештским меморандумом. Об этом в эфире радио "Крым.Реалии" сообщил вице-премьер-министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает УНН.

Украина ждет помощи Великобритании и США касательно нарушенного Будапештского меморандума - Резников

“Я знаю, что Леонид Кучма (второй президент Украины — ред) несколько раз поднимал его (вопрос аннексированного Крыма — ред), но российская сторона реагирует на это очень резко, вплоть до того, что встает из-за стола переговоров. Но я точно знаю, что в „нормандском формате“ и министр иностранных дел Украины, и политические советники поднимают эту тему, она звучит на уровне лидеров. Действительно, нужно работать для того, чтобы создать такую крымскую площадку, чтобы был бы не минский (формат — ред), а, например, кишинёвский или брюссельский — но все равно без помощи западных партнеров нам не обойтись”, — сказал Резников.

Он напомнил, что именно Леонид Кучма подписал так называемый большой договор (Договор о дружбе между Украиной и Россией был подписан в 1997 году — ред) с Россией, который “она нарушила”.

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“А второй документ — так называемый Будапештский меморандум, в котором в обмен на отказ от ядерного статуса нам обещали неприкосновенность и защиту. Россия также нарушила его, а от Великобритании и США мы не получили очевидной помощи до сих пор ее ждем. Плюс есть еще две страны, которые присоединились к меморандуму, — Франция и Китай. Интересно, что президент Франции Франсуа Миттеран (президент Франции в 1981-1995 — ред) при подписании сказал тогда Леониду Кучме: „Молодой человек, вас все равно обманут“. К сожалению, так и произошло, поэтому мы глубоко убеждены, что западные партнеры должны нам помогать”, — отметил Резников.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Украина получала гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. Сам меморандум был подписан лидерами Украины, США, России и Великобритании.

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Напомним, в конце декабря прошлого года в МИД сообщили о привлечении участников Будапештского меморандума к помощи Украине.

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