У МЗС повідомили про залучення учасників Будапештського меморандуму до допомоги Україні

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Будапештський меморандум залишається актуальним, його учасники тим чи іншим способом допомагають Україні. Про це під час години запитань до уряду у ВР сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент УНН.