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В МИД сообщили о привлечении участников Будапештского меморандума к помощи Украине

В МИД сообщили о привлечении участников Будапештского меморандума к помощи Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Будапештский меморандум остается актуальным, его участники тем или иным способом помогают Украине. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает корреспондент УНН.

"Будапештский меморандум остается актуальным. Всех участников, подписавших этот меморандум, мы привлекаем в той или иной степени. Например, США или Великобритания, которые являются подписавшими этот документ, они привлекаются и помогают Украине другим способом. Это методы политического давления, санкции, о которых вы знаете, а также помощь Украине, начиная от финансовой до помощи на оборону - военное снабжение, тренировки войск и т.д.", - сказал Боднар.

По его словам, фактическое участие сторон в рамках именно Будапештского меморандума является также, как и выполнение части своих обязательств.

"Вопрос о возможности расширения форматов всегда обсуждается и, конечно, добавленной стоимостью можно было бы считать привлечение Соединенных Штатов, например, к самим переговорам, хотя США является участником этих переговоров, непосредственно ведя их с РФ", - сообщил замминистра.

Напомним, ранее бывший глава Пентагона высказался по поводу привлечения США к переговорам по Донбассу.

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