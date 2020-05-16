Україна чекає допомоги Великої Британії і США щодо порушеного Будапештського меморандуму – Резніков

“Я знаю, що Леонід Кучма (другий президент України — ред) кілька разів піднімав його (питання анексованого Криму — ред), але російська сторона реагує на це дуже різко аж до того, що встає з-за столу переговорів. Але я точно знаю, що в „нормандському форматі“ і міністр закордонних справ України, і політичні радники піднімають цю тему, вона звучить на рівні лідерів. Дійсно, потрібно працювати для того, щоб створити такий кримський майданчик, що був би не мінським, а, наприклад, кишинівським або брюссельським — але все одно без допомоги західних партнерів нам не обійтися”, — сказав Резніков.

Він нагадав, що саме Леонід Кучма підписав так званий великий договір (Договір про дружбу між Україною і Росією було підписано в 1997 році — ред) з Росією, який “вона порушила”.

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“А другий документ — так званий Будапештський меморандум, в якому в обмін на відмову від ядерного статусу нам обіцяли недоторканність і захист. Росія також порушила його, а від Великої Британії і США ми не отримали очевидною допомоги і досі її чекаємо. Плюс є ще дві країни, які приєдналися до меморандуму, — Франція і Китай. Цікаво, що президент Франції Франсуа Міттеран (президент Франції в 1981-1995 — ред) при підписанні сказав тоді Леоніду Кучмі: „Юначе, вас усе одно обдурять“. На жаль, так і сталося, тому ми глибоко переконані, що західні партнери повинні нам допомагати”, — зазначив Рєзніков.

Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року. Згідно з документом, Україна отримувала гарантії територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї. Сам меморандум був підписаний лідерами України, США, Росії та Великої Британії.

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Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року у МЗС повідомили про залучення учасників Будапештського меморандуму до допомоги Україні.