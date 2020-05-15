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Резніков: будівлю Кабінету міністрів підсвітять символікою кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Будівлю Кабінету Міністрів України підсвітять національною символікою України і кримськотатарського народу 17 і 18 травня до річниці геноциду кримськотатарського народу. Про це в ефірі радіо "Крим.Реалії" повідомив віце-прем’єр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає УНН.

Резніков: будівлю Кабінету міністрів підсвітять символікою кримських татар

“Ми готуємо проєкт спільно з представниками Меджлісу, і я зараз вперше повідомляю вам деталі: 17 або 18 травня ввечері буде зроблене підсвічування, що зображає національну символіку України і кримськотатарського народу на урядовому будинку... Я вас запрошую — це буде дуже знаково і правильно”, — повідомив Резніков.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що меморіальні заходи, присвячені пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, вже затверджені, і опублікував їх список. За його словами, вони проводитимуться напередодні та в день 18 травня в Україні, включаючи анексований Крим, а також в інших країнах світу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резніков прокоментував новий етап звільнення утримуваних осіб

У квітні в Криму російська поліція почала вручати застереження кримським татарам. Серед них: активісти кримськотатарського національного руху, правозахисники і журналісти “Кримської солідарності”. У цих застереження йдеться про “неприпустимість екстремістської діяльності” в тому числі 18 травня, коли кримські татари згадують жертв депортації 1944 року.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують звернутися до ООН, ЄС і держав світу щодо порушень Росією прав кримських татар.

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