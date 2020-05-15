Резніков прокоментував новий етап звільнення утримуваних осіб

"У травні не анонсувалося ніяке взаємне звільнення, це некоректно. Анонсувалося, що ведуться перемовини і ми прагнемо робити максимально все…Проте говорити сьогодні, що є дата, кількість людей, які закінчені з точки зору затверджених списків передчасно, це дуже делікатні перемовини, будь-яка зайва сказана інформація насправді може ускладнити долі людей…",- розповів Резніков.

Нагадаємо, Тристороння контактна група провела чергове засідання у режимі відеоконференції. Українська сторона наполягла на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", визначеному в межах Нормандської зустрічі 9 грудня 2019 року. Крім того, Україна наполягла на забезпеченні доступу МКЧХ до утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях України.