Резников прокомментировал новый этап освобождения удерживаемых лиц

"В мае не анонсировалось никакое взаимное освобождение, это некорректно. Анонсировалось, что ведутся переговоры и мы стараемся делать максимально все... Но говорить сегодня, что есть дата, количество людей, которые закончены с точки зрения утвержденных списков преждевременно, это очень деликатные переговоры, любая лишняя сказанная информация на самом деле может усложнить судьбы людей...", - рассказал Резников.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в пределах Нормандской встречи 9 декабря 2019 года. Кроме того, Украина настояла на обеспечении доступа МККК к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Украины.