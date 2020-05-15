Резников: здание Кабинета министров подсветят символикой крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Здание Кабинета Министров Украины подсветят национальной символикой Украины и крымскотатарского народа 17 и 18 мая к годовщине геноцида крымскотатарского народа. Об этом в эфире радио “Крым.Реалии” сообщил вице-премьер — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает УНН.
“Мы готовим проект совместно с представителями Меджлиса, и я сейчас впервые сообщаю вам детали: 17 или 18 мая вечером будут сделаны подсветки, изображающае национальную символику Украины и крымскотатарского народа на правительственном доме ... Я вас приглашаю — это будет очень знаково и правильно”, — сообщил Резников.
Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что мемориальные мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, уже утверждены, и опубликовал их список. По его словам, они будут проводиться накануне и в день 18 мая в Украине, включая аннексированный Крым, а также в других странах мира.
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В апреле в Крыму российская полиция начала вручать предостережение крымским татарам. Среди них: активисты крымскотатарского национального движения, правозащитники и журналисты “Крымской солидарности”. В этих предостережениях говорится о “недопустимости экстремистской деятельности” в том числе 18 мая, когда крымские татары вспоминают жертв депортации 1944 года.
Напомним, в Верховной Раде предлагают обратиться к ООН, ЕС и государств мира о нарушениях Россией прав крымских татар.