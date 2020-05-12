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ВР пропонують звернутися до ООН, ЄС і держав світу щодо порушень Росією прав кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови щодо звернення до ООН, Європарламенту, парламентів держав світу щодо порушення Росією прав і свобод кримських татар. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter ВРУ.

ВР пропонують звернутися до ООН, ЄС і держав світу щодо порушень Росією прав кримських татар

"У ВРУ зареєстровано проект постанови про звернення до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, Парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Росією, як державою-агресором, прав і свобод кримських татар", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, адміністрація пенітенціарних установ РФ відмовляється забезпечувати незаконно затриманих громадян України засобами індивідуального захисту, зокрема медичними масками, одноразовими рукавичками та дезінфекторами, у тому числі у період їх участі у слідчих діях та судових засіданнях, чим наражає на небезпеку життя і здоров’я.

Як повідомлялося раніше в УНН, "спадкоємці політики Молотова-Ріббентропа намагаються виправдати анексію Криму": ще три країни в ООН підтримали Україну.

У #Рада9 зареєстровано проект Постанови про Звернення до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, Парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Росією, як державою-агресором, прав і свобод кримських татар pic.twitter.com/ZYNxfKnAYs

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) May 12, 2020

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