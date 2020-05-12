ВР предлагают обратиться к ООН, ЕС и государствам мира по поводу нарушений Россией прав крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об обращении к ООН, Европарламенту, парламентам стран мира по поводу нарушений Россией прав и свобод крымских татар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter ВРУ.
"В ВРУ зарегистрирован проект постановления об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, парламентам государств мира по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждению нарушений Россией, как государством-агрессором, прав и свобод крымских татар", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, администрация пенитенциарных учреждений РФ отказывается обеспечивать незаконно задержанных граждан Украины средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими масками, одноразовыми перчатками и дезинфекторами, в том числе в период их участия в следственных действиях и судебных заседаниях, чем подвергает опасности жизнь и здоровье.
Как сообщалось ранее в УНН, "наследники политики Молотова-Риббентропа пытаются оправдать аннексию Крыма": еще три страны в ООН поддержали Украину.
В # Рада9 зарегистрирован проект Постановления об Обращении к ООН, Европарламента, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, парламентов государств мира по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений Россией, как государством-агрессором, прав и свобод крымских татар pic. twitter.com/ZYNxfKnAYs- Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) May 12, 2020