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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 47916 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 126660 просмотра

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8 марта, 10:25 • 134049 просмотра

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Укравтодор отчитался о ходе ремонта и строительства дорог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В Укравтодоре похвастались более высокими, чем плановые темпами строительства и ремонта дорог государственного значения. В частности, уже выполнено 40% работ, что на 7% превышает плановый показатель. При этом в прошлом году за аналогичный период было выполнено только 18% объемов работ, передает УНН со ссылкой на Укравтодор.

“По результатам первых трех месяцев строительного сезона (апрель-июнь) выполнение работ по проектам строительства, реконструкции и ремонтов в Украине составляет более 40%, что на 7% превышает запланированные на это время показатели. На отчетную дату 2017 года на это время было выполнено только 18% объемов работ, несмотря на то, что строительный сезон в этом году начался на месяц позже из-за неблагоприятных погодных условий”, - сообщили в Укравтодоре.

Отмечается, что за счет всех источников финансирования в этом году предполагается выполнить работы на 416 объектах. Проектная документация на сегодня разработана на 313 объектов, заключено договоров на 273 объекта, начаты работы на 204-ех. Объем выполнения работ — 43%.

В Укравтодоре отметили, что в этом году по всем ремонтам проводится 4-уровневый контроль качества. В рамках гарантийных сроков, которые теперь составляют от 5 до 10 лет, подрядчик устраняет недостатки за свой счет.

Напомним, во время первой масштабной проверки дорог, которые ремонтировались в прошлом году, были обнаружены нарушения на 136 объектах из 487 проверенных. Наибольший процент дефектов был зафиксирован: в Донецкой, Луганской, Николаевской областях. А наилучшая ситуация по выполнению работ: в Винницкой, Львовской, Одесской областях.

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