Укравтодор відзвітував про хід ремонту та будівництва доріг

“За результатами перших трьох місяців будівельного сезону (квітень-червень) виконання робіт по проектах будівництва, реконструкції та ремонтів в Україні становить понад 40%, що на 7% перевищує заплановані на цей час показники. На звітну дату 2017 року на цей час було виконано лише 18% обсягів робіт, незважаючи на те, що будівельний сезон цього року розпочався на місяць пізніше через несприятливі погодні умови”, — повідомили в Укравтодорі.

Зазначається, що за рахунок всіх джерел фінансування цього року передбачається виконати роботи на 416 об’єктах. Проектна документація на сьогодні розроблена на 313 об’єктів, укладено договорів на 273 об’єкти, розпочато роботи на 204-ьох. Обсяг виконання робіт — 43%.

В Укравтодорі наголосили, що цього року щодо всіх ремонтів проводиться 4-рівневий контроль якості. У межах гарантійних термінів, що тепер становлять від 5 до 10 років, підрядник ліквідує недоліки за власних кошт.

Нагадаємо, під час першої масштабної перевірки доріг, які ремонтувались минулого року, було виявлено порушення у 136 об’єктах з 487 перевірених. Найбільший відсоток дефектів було зафіксовано: у Донецькій, Луганській, Миколаївській областях. А найкраща ситуація з виконання робіт: у Вінницькій, Львівській, Одеській областях.